В ООН встревожены массовым исходом мусульман-рохинджа из Мьянмы

CA-NEWS (CA) - На сегодняшний день примерно 536 тысяч человек народности рохинджа прибыли в Бангладеш с момента начала волны насилия 25 августа в штате Ракхайн на севере Мьянмы. Все они нуждаются во временном жилье, продуктах питания, медицинской помощи и защите, сообщает Центр новостей ООН.

Ежедневно эту «армию беженцев» пополняют еще тысячи изможденных и больных мьянманцев.

Такой массовый приток людей в Бангладеш привел к усугублению гуманитарной ситуации в местах их поселения.

«Мы не должны недооценивать сложившуюся ситуацию», - заявил глава миссии Международной организации по миграции (МОМ) в Бангладеш Сарат Даш. Он отметил, что за 47 дней в страну прибыли 536 тысяч беженцев из Мьянмы. В последние дни их число продолжало расти. Только в период с 9 по 11 октября границу перешли еще 15 тысяч человек. До трагических событий в августе в Мьянме в Бангладеш уже насчитывалось 200 тысяч рохиджа.

«Эти люди страдают от недоедания. Во многих местах их спонтанного поселения нет доступа к чистой воде и санитарии. Они оказались в очень тяжелой ситуации. Спасаясь от конфликта, беженцы получили тяжелые травмы и сейчас живут в чрезвычайно сложных условиях», - подчеркнул Сарат Даш.

По его словам, большинство из вновь прибывших беженцев нуждается в немедленной медицинской помощи. На днях учреждения системы ООН обратились к донорам с призывом выделить 48 млн. долл. США для оказания первичной медико-санитарной помощи в новых поселениях в ближайшие шесть месяцев.

Представитель ООН предупредил об опасности вспышки инфекционных заболеваний в лагерях беженцев из Мьянмы.

Для обеспечения всех нужд беженцев требуется 434 миллиона долларов. Сейчас под эгидой ООН ведется подготовка донорской конференции по Мьянме с целью сбора этих средств.

На этой неделе в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека был представлен доклад по Мьянме, в котором говорится, что действия сил безопасности Мьянмы против рохинджа хорошо организованы и скоординированы и носят систематический характер. Они, по мнению экспертов, направлены на то, чтобы изгнать мусульман-рохинджа из Мьянмы и лишить их возможности вернуться. Правозащитники сделали такой вывод, побеседовав с беженцами, добравшимися до Бангладеш. По их словам, вместе с добровольцами-буддистами силовики намеренно сжигают дома рохинджа, их поля, уничтожают скот, запасы продовольствия и даже деревья.

Сегодня же в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, возглавляющий Консультативную комиссию по проблемам штата Ракхайн в Мьянме, рассказал о ее работе Совету Безопасности. Основное внимание члены Комиссии уделили вопросам, связанным с идентификацией личности и с гражданством. Они подготовили доклад, в котором содержатся рекомендации по обеспечению свободы передвижения в стране и устранению коренных причин межобщинного насилия в штате.

Мандат Комиссии предусматривал анализ положения всех общин в штате Ракхайн, а также подготовку рекомендаций по предотвращению конфликтов и примирению.

Комиссии не занималась расследованием нарушений прав человека.

В состав Комиссии, кроме бывшего Генерального секретаря ООН Кофи Аннана, вошли еще два международных эксперта, а также шесть представителей Мьянмы. Это член Национальной комиссии Мьянмы по правам человека, участницы групп по защите прав женщин, а также представители религиозных и этнических меньшинств.

Доклад комиссии стал результатом более 150 консультаций и совещаний, проведенных Комиссией с момента ее учреждения в сентябре 2016 года.