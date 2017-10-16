На аукционе в Женеве выставят на продажу самый крупный в мире розовый бриллиант
- Азия и мир, общество
- 13:48, 16 октября 2017
- Просмотров: 1050
CA-NEWS (CA) - В Женеве 15 ноября состоятся торги Sotheby's, на которых среди лотов будет и самый большой в мире розовый бриллиант, сообщает на сайте аукционного дома.
The #RajPink #diamond could sell for up to $30M when it hits the #auction block next month https://t.co/urwqQn7q85 pic.twitter.com/t1Cj2SmgFK— National Jeweler (@NationalJeweler) October 11, 2017
Алмаз при весе в 37,3 карата был обнаружен в 2015 году в Южной Африке.
Драгоценный камень в 37 карат может быть продан от $20 до $30 млн.
Аукционный дом напомнил, что в ноябре 2010 года за $46,2 млн ушел с молотка Graff Pink. Будучи весом 24,78 карата, Graff Pink на треть меньше, чем Raj Pink, и обладает более светлым оттенком, как отметили представители аукционного дома.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь