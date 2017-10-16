На аукционе в Женеве выставят на продажу самый крупный в мире розовый бриллиант

- В Женеве 15 ноября состоятся торги Sotheby's, на которых среди лотов будет и самый большой в мире розовый бриллиант, сообщает на сайте аукционного дома.

Алмаз при весе в 37,3 карата был обнаружен в 2015 году в Южной Африке.

Драгоценный камень в 37 карат может быть продан от $20 до $30 млн.

Аукционный дом напомнил, что в ноябре 2010 года за $46,2 млн ушел с молотка Graff Pink. Будучи весом 24,78 карата, Graff Pink на треть меньше, чем Raj Pink, и обладает более светлым оттенком, как отметили представители аукционного дома.