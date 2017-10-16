РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
На аукционе в Женеве выставят на продажу самый крупный в мире розовый бриллиант
CA-NEWS (CA) - В Женеве 15 ноября состоятся торги Sotheby's, на которых среди лотов будет и самый большой в мире розовый бриллиант, сообщает на сайте  аукционного дома.

Алмаз при весе в 37,3 карата был обнаружен в 2015 году в Южной Африке.

Драгоценный камень в 37 карат может быть продан от $20 до $30 млн.

Аукционный дом напомнил, что в ноябре 2010 года за $46,2 млн ушел с молотка Graff Pink. Будучи весом 24,78 карата, Graff Pink на треть меньше, чем Raj Pink, и обладает более светлым оттенком, как отметили представители аукционного дома.

Новости по теме:

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×