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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Минсельхоз Казахстана подтвердил запрет на поставку продукции пяти молочных заводов Кыргызстана
Предыстория: В Казахстане объяснили запрет в отношении 5 молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана
CA-NEWS (KZ) -
Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукцию пяти молокозаводов Кыргызстана из-за нарушения фитосанитарных норм, сообщает Минсельхоз Казахстана.
В Министерстве сообщили, что с 10 октября этого года усилен ветеринарный контроль на казахстанско-кыргызской границе. В настоящее время на 6 пограничных ветеринарных постах задействовано – 32 инспектора.

Также дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению в ввезенной кыргызской продукции запрещенных и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов и т.д.).

"В настоящее время в списке предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию в Казахстан, состоит 25 кыргызских предприятий (Реестр предприятий ТС), из которых: 15 — молокоперерабатывающих; 8 — рыбоперерабатывающих; 2 — производителя готовой мясной продукции", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции).

В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования).

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Комментарии (9)
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KRgrajdanin
15:14, 16 октября 2017
названия этих 5 фирм в студию. и проверить наш санэпидем тоже надо. значит они разводят
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251
15:06, 16 октября 2017
Цитата: Yerman 14:40, 16.10.2017
Слепой вы народ! Жэенбков за неделю до Бабанова встречасля с Назарбаевым! Вам власть сказала Бабанов вы как стадо баранов Бабанов Бабанов))))
Бобик, мы тебе не верим
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251
15:05, 16 октября 2017
"Братья" казахи "спасибо"
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Nem1roff
14:53, 16 октября 2017
Yerman
Чо сочиняешь?
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Yerman
14:40, 16 октября 2017
Слепой вы народ! Жэенбков за неделю до Бабанова встречасля с Назарбаевым! Вам власть сказала Бабанов вы как стадо баранов Бабанов Бабанов))))
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Steven
14:16, 16 октября 2017
Цитата: vera5555 14:11, 16.10.2017
Бироонун аялы бироо менен журсо да Бабанов виноват,жесть странные такие
Не надо тут передергивать! В проблеме с Назарбаевым виноват только Балапан!
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vera5555
14:11, 16 октября 2017
Бироонун аялы бироо менен журсо да Бабанов виноват,жесть странные такие
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Eva17
14:11, 16 октября 2017
Цитата: grajdanina 14:06, 16.10.2017
Бабанов күнөөлү деп койбойсунарбы:)))
А кто же виноват? Он конечно! Это санкции в нашу сторону и против нас. Бабанов инициатор всего этого бедлама с Назарбаевым! Пусть ответит за свои поступки! Мы не враги народу Казахстана! Но президент Казахстана слишком о себе высокого мнения! Не влезал бы в наши дела, то все было бы шикарно!
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grajdanina
14:06, 16 октября 2017
Бабанов күнөөлү деп койбойсунарбы:)))
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