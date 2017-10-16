Минсельхоз Казахстана подтвердил запрет на поставку продукции пяти молочных заводов Кыргызстана

Казахстан запретил ввоз на свою территорию продукцию пяти молокозаводов Кыргызстана из-за нарушения фитосанитарных норм, сообщает Минсельхоз Казахстана.

В Министерстве сообщили, что с 10 октября этого года усилен ветеринарный контроль на казахстанско-кыргызской границе. В настоящее время на 6 пограничных ветеринарных постах задействовано – 32 инспектора.

Также дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению в ввезенной кыргызской продукции запрещенных и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов и т.д.).

"В настоящее время в списке предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию в Казахстан, состоит 25 кыргызских предприятий (Реестр предприятий ТС), из которых: 15 — молокоперерабатывающих; 8 — рыбоперерабатывающих; 2 — производителя готовой мясной продукции", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции).

В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования).



