Минсельхоз Казахстана подтвердил запрет на поставку продукции пяти молочных заводов Кыргызстана

|Предыстория: В Казахстане объяснили запрет в отношении 5 молокоперерабатывающих предприятий Кыргызстана
Также дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению в ввезенной кыргызской продукции запрещенных и загрязняющих веществ (антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов и т.д.).
"В настоящее время в списке предприятий, имеющих право поставлять свою продукцию в Казахстан, состоит 25 кыргызских предприятий (Реестр предприятий ТС), из которых: 15 — молокоперерабатывающих; 8 — рыбоперерабатывающих; 2 — производителя готовой мясной продукции", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в отношении 5 кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан (ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции).
В отношении отдельных видов продукции 2-х кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль (пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования).