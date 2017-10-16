Лидер Каталонии не ответил на вопрос о независимости

- Азия и мир, политика
- 14:08, 16 октября 2017
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Пучдемон после голосования признал желание "миллионов жителей" автономии отделиться от Испании, но не стал провозглашать независимость.
Он подписал декларацию о независимости лично, хотя по каталонским законам это должен был бы сделать весь парламент в целом, и предложил отложить торжественное объявление, чтобы наладить диалог с Мадридом.
Правительство Испании отвергло возможность переговоров и дало Пучдемону пятидневный срок, чтобы разъяснить свою позицию. Этот срок истекает в понедельник.
Премьер-министр королевства Мариано Рахой предупредил главу правительства Каталонии, что если он провозгласит независимость, Мадрид воспользуется 155-й статьей конституции, предусматривающей введение прямого правления и приостановление автономии.
После выступления Пучдемона в каталонском парламенте Рахой обвинил его в намеренном создании путаницы и пообещал восстановить определенность.
По данным каталонских властей, в референдуме приняли участие 43% избирателей, или 2,3 миллиона человек, из которых 90% поддержали независимость. Мадрид, а также Европейский союз, заявил о нелегитимности этого голосования.
В Брюсселе дали понять, что в случае выхода Каталонии из состава Испании она перестанет считаться частью Евросоюза.