Лидер Каталонии не ответил на вопрос о независимости

- Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в письме премьер-министру Испании предложил в ближайшие два месяца начать диалог о выходе из тупика, но не стал уточнять, объявила ли Каталония независимость от Испании по итогам прошедшего там референдума, сообщает Би-би-си.

Пучдемон после голосования признал желание "миллионов жителей" автономии отделиться от Испании, но не стал провозглашать независимость.

Он подписал декларацию о независимости лично, хотя по каталонским законам это должен был бы сделать весь парламент в целом, и предложил отложить торжественное объявление, чтобы наладить диалог с Мадридом.

Правительство Испании отвергло возможность переговоров и дало Пучдемону пятидневный срок, чтобы разъяснить свою позицию. Этот срок истекает в понедельник.

Премьер-министр королевства Мариано Рахой предупредил главу правительства Каталонии, что если он провозгласит независимость, Мадрид воспользуется 155-й статьей конституции, предусматривающей введение прямого правления и приостановление автономии.

После выступления Пучдемона в каталонском парламенте Рахой обвинил его в намеренном создании путаницы и пообещал восстановить определенность.

По данным каталонских властей, в референдуме приняли участие 43% избирателей, или 2,3 миллиона человек, из которых 90% поддержали независимость. Мадрид, а также Европейский союз, заявил о нелегитимности этого голосования.

В Брюсселе дали понять, что в случае выхода Каталонии из состава Испании она перестанет считаться частью Евросоюза.