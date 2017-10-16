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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане стартовали учения ОДКБ «Нерушимое братство - 2017»

CA-NEWS (KZ) - Учения по постконфликтному урегулированию с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство - 2017» начались в понедельник, 16 октября на полигоне Илийский в Казахстане, сообщает пресс-служба минобороны республики.

По данным военного ведомства, в учениях принимают участие миротворческие контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, полицейские подразделения, входящие в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Также приглашены представители Международного комитета Красного Креста, объединенного штаба и секретариата ОДКБ.

Маневры продлятся до 20 октября.

Как уточнили в пресс-службе Минобороны Казахстана, основной целью учений «Нерушимое братство-2017», которые пройдут с 16 по 20 октября, является укрепление взаимопонимания и сотрудничества между миротворческими контингентами государств-членов ОДКБ. Военные отработают подготовку миротворческой операции и управлений частями КМС ОДКБ, а также задачи по прекращению и локализации конфликта, ведению переговоров, сопровождению гуманитарных грузов, патрулированию и несению службы на КПП, блокированию и ликвидации лагеря подготовки боевиков.

Завершающим этапом учений «Боевое братство-2017» станет выполнение задач контингентами Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ на территории Таджикистана с 10 по 20 ноября 2017 года.

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