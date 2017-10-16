Самый пожилой андижанский беженец вернулся на родину

По словам мобильного репортера в Андижане, 76-летний беженец Нажмиддин Умаров, проживавший последние несколько лет в США, по приезду в Узбекистан в начале прошлой недели был доставлен в областное УВД:

– В отделении милиции его продержали четыре дня, затем отпустили, – сообщил мобильный репортер. Однако, как говорит правозащитник из Андижана Саиджахон Зайнобиддинов, пожилой беженец не содержался в отделении милиции.

– Я разговаривал с человеком, который побывал в доме Нажмиддина. Он говорит, что пожилого мужчину три часа удерживали в аэропорту. Возможно, что его после вызывали в УВД, но об этом он никому не говорил. Мой знакомый сказал, что сейчас Умаров находится у себя дома, люди приходят навестить его, – сказал правозащитник.

​Еще один из узбекских беженцев Бахтияр Турдиев, проживающий ныне в Австралии, до кровавых событий в Андижане жил в одной махалле с Нажмиддином Умаровым. В разговоре с нашим репортером он говорит, что рад возвращению пожилого беженца на родину, но считает, что другим узбекистанцам, бежавшим из Андижана, пока рано возвращаться в страну:

– Изменения, которые происходят в Узбекистане, это пока начало. Мне кажется, что до полного улучшения ситуации в стране понадобится еще пять или десять лет. Режим в стране еще не изменился. Возможно, что кто-то и хочет улучшить положение, но для этого нужно время. Нужно, чтобы поменялись люди, законы. Возможно, тогда мы можем подумать о возвращении. У нас есть желание вернуться в Узбекистан, но не сейчас, – говорит Бахтияр Турдиев.