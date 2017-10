Астрономы открыли шесть новых галактик

CA-NEWS (CA) - Группа астрономов из Китая, США и Чили открыла шесть галактик, появившихся через 800 млн лет после Большого взрыва. Исследованием руководил профессор Китайского научно-технологического университета Ван Цзюньсян, сообщает агентство Синьхуа.

Это открытие, по мнению ученых, является прорывом в сфере наблюдения галактик так называемой эпохи реионизации (период истории Вселенной между 550 и 800 миллионами лет после Большого взрыва) и поможет в исследовании процессов формирования звезд.

Открытие было сделано в рамках проекта LAGER (Lyman-alpha Emitting Galaxies from the End of Reionization), инициаторами которого выступили китайцы. С помощью расположенных в Чили телескопов исследователи нашли 23 кандидата в галактики, сформировавшихся через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Кроме того, ученые пришли к выводу, что к тому моменту доля ионизированного водорода достигла 50 процентов.

Дальнейшие наблюдения помогли отобрать шесть звездных систем, представляющих интерес для исследования.

После Большого взрыва Вселенная постепенно охлаждалась, через 400 тысяч лет замедлившиеся электроны получили возможность соединяться с замедлившимися протонами, наступили так называемые темные века. В это время начался процесс образования звезд и галактик. После того как темные века миновали, пошел процесс реионизации (повторная ионизация водорода ультрафиолетовым излучением звездных систем).

В ходе исследования астрономы искали галактики — кандидаты для дальнейшего исследования с помощью линии Лайман-альфа. За галактиками ученые наблюдали с помощью четырехметрового телескопа в Серр-Тололо.