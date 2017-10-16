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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстан не пустил через границу более 100 тонн кыргызской продукции
CA-NEWS (KZ) - Более 100 тонн продукции из Киргизии не прошло фитосанитарную проверку на границе с Казахстаном, сообщила в понедельник пресс-служба Минсельхоза Казахстана.

Накануне в министерстве информации и коммуникаций Казахстана сообщили, что на границе с Кыргызстаном ведется усиленный контроль в рамках борьбы с "серым" импортом.

По данным Минсельхоза, с 10 октября на границе с Кыргызстаном усилен ветеринарный контроль. В настоящее время на шести пограничных ветеринарных постах задействованы 32 инспектора. Также в ведомстве сообщили, что дано указание по усилению контроля и надзора в пунктах назначения по выявлению во ввезенной кыргызской продукции запрещенных и загрязняющих веществ, таких как антибиотики, микроорганизмы, соли тяжелых металлов.

"С момента усиления фитосанитарного контроля в пунктах контроля и назначения досмотрено 117 грузовых автомашин с подкарантинной продукцией общим весом более 821,4 тонны. Выявлено 15 фактов нарушений. Общий вес возвращенной продукции – 105,1 тонны. Общая сумма штрафов – около $203", — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день в отношении пяти кыргызских молокоперерабатывающих предприятий действует запрет на поставки продукции в Казахстан, так как ранее были выявлены нарушения при инспекции предприятий и мониторинге ввозимой продукции.

В отношении отдельных видов продукции двух кыргызских предприятий действует усиленный лабораторный контроль, пробы от каждой партии продукции направляются на лабораторные исследования, добавили в Минсельхозе.

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