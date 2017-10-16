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  16 октября 2017
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Казахстанским госслужащим могут разрешить смартфоны

CA-NEWS (KZ) - Из-за цифровизации уголовного и административного процессов, госслужащим могут вновь разрешить пользоваться смартфонами в здании госорганов, передает Tengrinews.kz.

"Да, конечно, цифровизация требует мобильности. Этот вопрос, наверное, будет в купе рассматриваться, скорее всего", - сообщил заместитель генерального прокурора РК Марат Ахметжанов в кулуарах Мажилиса РК.

Ранее Ахметжанов заявил, что цифровизация нужна для общества, а не для удобства следователей. В то же время в МВД РК заявили о слабой технической оснащенности органов внутренних дел для перехода к системе электронного расследования.

Напомним, в марте 2016 года был введен запрет в зданиях всех госорганов на использование мобильных устройств (смартфоны, планшеты, смарт-часы) сотрудниками и посетителями госоргана. Эта мера была введена в связи с активным использованием госслужащими мобильных устройств для служебных целей и участившимися фактами утечки служебной информации через приложение WhatsApp.

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