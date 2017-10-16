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  16 октября 2017
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Фото астанинского мальчика с деньгами покоряет Интернет

CA-NEWS (KZ) - Фото годовалого мальчика из Астаны с деньгами покоряет Интернет, передает Tengrinews.kz. Фотография годовалого мальчика Адиля Аная была сделана отцом ребенка - Айдосом Анаевым на праздновании после обряда "тұсау кесер" ("перерезание пут") в Астане.

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"Мы сыну на выбор предоставили домбру, ручку, книгу и деньги. Перерезали ему путы. Он подошел и выбрал одновременно ручку и деньги. Ручка лопнула у него в руках. Он схватил еще купюры. И начал радоваться, как футболист, который празднует гол. Этот позитивный момент я и успел поймать", - рассказал Айдос Анаев корреспонденту Tengrinews.kz.

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Отец ребенка уточнил, что российские рубли мальчику подарили родители его супруги, которые родом из Оренбурга.

Отец Адиля отметил, что их сын любит позировать на камеру. Видео с участием мальчика набрало тысячи просмотров в Instagram.

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