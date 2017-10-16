Фото астанинского мальчика с деньгами покоряет Интернет

CA-NEWS (KZ) - Фото годовалого мальчика из Астаны с деньгами покоряет Интернет, передает Tengrinews.kz. Фотография годовалого мальчика Адиля Аная была сделана отцом ребенка - Айдосом Анаевым на праздновании после обряда "тұсау кесер" ("перерезание пут") в Астане.

"Мы сыну на выбор предоставили домбру, ручку, книгу и деньги. Перерезали ему путы. Он подошел и выбрал одновременно ручку и деньги. Ручка лопнула у него в руках. Он схватил еще купюры. И начал радоваться, как футболист, который празднует гол. Этот позитивный момент я и успел поймать", - рассказал Айдос Анаев корреспонденту Tengrinews.kz.

Отец ребенка уточнил, что российские рубли мальчику подарили родители его супруги, которые родом из Оренбурга.

Отец Адиля отметил, что их сын любит позировать на камеру. Видео с участием мальчика набрало тысячи просмотров в Instagram.