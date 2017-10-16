«Агроинвестбанк» уволил около двух тысяч сотрудников в Таджикистане

- Около двух тысяч сотрудников «Агроинвестбанка» потеряли свои рабочие места. Решение принято на основе рекомендаций международной консалтинговой компании Alvarez & Marsal и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сообщили в финансовом учреждении.

Ранее сообщалось, что международная консалтинговая компания Alvarez & Marsal поможет двум системообразующим банкам Таджикистана – «Таджиксодиротбанку» и «Агроинвестбанку» выбраться из финансового кризиса. Данная компания займется разработкой плана оздоровления этих проблемных банков. ЕБРР окажет техническую поддержку для проведения этих работ, сообщили ранее в Минфине РТ.

«Нам сказали, что в ситуации, когда банк не принимает вклады и не дает кредитов, а система денежных переводов работает периодически, нет никакой необходимости содержать огромную армию сотрудников», - рассказал один из руководителей банка на условиях анонимности.

По его словам, банку не легко было распрощаться с опытными специалистами. «На этот шаг мы решились ради спасения банка», - заявил он.

Банковский кризис в Таджикистане начался в 2015 году, когда сразу четыре кредитных учреждения - Точиксодиротбанк», «Агроинвестбанк», “Тоджпромбанк” и “Фононбанк” не смогли погасить задолженности перед вкладчиками и партнерами. В Нацбанке тогда заявили, что кризис в банках возник из-за неправильного менеджмента и непогашенных кредитов, что в итоге и привело к дефициту наличных денег.