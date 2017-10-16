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  16 октября 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Аким Шымкента запретил служебные авто и пересел с подчиненными на автобусы

CA-NEWS (KZ) - Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов на месяц ввел запрет для себя и своих подчиненных на использование служебных автомобилей, передает Tengrinews.kz.

Взамен поручено пользоваться общественным транспортом, сэкономленные средства направят на премирование сотрудников среднего и рядового звеньев. На совещании градоначальник подчеркнул, что проблемы общественного транспорта в городе поднимались неоднократно, но ситуация не меняется.

"Выходит, мы недостаточно эффективно контролируем ситуацию. Значит, будем менять подходы", - отметил градоначальник.

Запрет на служебный транспорт распространяется на акима города, его заместителей, руководителей отделов, районных акимов, их заместителей, а также руководителей коммунальных предприятий и учреждений. Весь служебный транспорт поручено поставить на парковку городского акимата.

Кроме того, аким Шымкента поручил руководителям акимата в течение одной недели приезжать на работу и уезжать с работы на общественном транспорте. Они должны будут лично фиксировать нарушения в работе общественного транспорта. Замечания руководителей акимата, а также жалобы пассажиров будут переданы специально создаваемой комиссии. По итогам ее работы будут приняты решения о расторжении контрактов с компаниями-перевозчиками, не выполняющими свои обязательства.

Также на основе сообщений граждан о нарушениях в работе общественного транспорта появится рейтинг перевозчиков: чем больше жалоб, тем ниже рейтинг. Сообщается, что во всех автобусах города разместят плакаты с фотографией руководителя отдела пассажирского транспорта Куатжана Жуматаева и его личным обещанием добиться решения проблем городского транспорта.

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