Рамзан Кадыров прибыл в Узбекистан

- В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова сегодня около 10:00 утра приземлился самолет с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, сообщает Podrobno.uz.

Программа визита президента Чеченской Республики рассчитана на два дня — 16-17 октября. Сегодня Кадыров посетит ряд объектов в Ташкенте, среди которых компания Artel и предприятие, занятое в переработке и экспорте свежей сельскохозяйственной продукции, — Gold Dried Fruits Export.

Также запланировано посещение как минимум двух крупных мечетей Ташкента — Хаст-Имам и Шайха Зайниддина, в народе прозванной мечетью Кукча (по названию махалли, в которой она расположена).

Во второй половине дня глава Чечни встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудят новые перспективы сотрудничества, как на уровне регионов, так и государств.

Во второй день пребывания в республике Рамзан Кадыров планирует посетить Самарканд и Бухару. Высокий гость ознакомится с достопримечательностями древних городов и затем отправится домой.