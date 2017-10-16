Рамзан Кадыров прибыл в Узбекистан

- Узбекистан, политика
- 17:54, 16 октября 2017
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Программа визита президента Чеченской Республики рассчитана на два дня — 16-17 октября. Сегодня Кадыров посетит ряд объектов в Ташкенте, среди которых компания Artel и предприятие, занятое в переработке и экспорте свежей сельскохозяйственной продукции, — Gold Dried Fruits Export.
Также запланировано посещение как минимум двух крупных мечетей Ташкента — Хаст-Имам и Шайха Зайниддина, в народе прозванной мечетью Кукча (по названию махалли, в которой она расположена).
Во второй половине дня глава Чечни встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Стороны обсудят новые перспективы сотрудничества, как на уровне регионов, так и государств.
Во второй день пребывания в республике Рамзан Кадыров планирует посетить Самарканд и Бухару. Высокий гость ознакомится с достопримечательностями древних городов и затем отправится домой.