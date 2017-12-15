Парламент Узбекистана утвердил бюджет на 2018 год

- В Ташкенте на днях состоялось очередное заседание Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан. Депутаты рассмотрели проекты Государственного бюджета и бюджетов государственных целевых фондов, а также обсудилиосновные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год. Об этом сообщила информационная служба Законодательной палаты Олий Мажлиса .

Депутатами отмечалось, что в текущем году проведена значительная системная работа по консолидации усилий, направленных на обеспечение своевременного и полного финансирования намеченных мер. Ожидается выполнение бюджета на текущий год с профицитом 0,1 процента к ВВП, при исполнении всех предусмотренных расходов и финансировании утвержденных программ.

Входе заседания было указано, что впервые проект Государственного бюджета составлен на основе макроэкономических показателей, ценовых индексов, признанных мировыми финансовыми институтами. ВВП в 2018 году прогнозируется в размере 290,6 трлн. сум, дефлятор ВВП составляет 14,1 процента, индекс потребительских цен - 12-13 процентов. Было предложено утвердить Государственный бюджет с профицитом в 0,02 процента к ВВП.

Предложено снижение налоговой нагрузки на доходы физических лиц за счет увеличения размера отчислений на индивидуальные накопительные счета граждан с 1% до 2%, снижения ставок фиксированного налога для индивидуальных предпринимателей. Также предлагается сокращение числа налогов и других обязательных платежей путем объединения налогов и платежей, имеющих одинаковую налогооблагаемую базу.

В 2018 году расходы на социальную сферу составят 34,7 трлн. сумов ($4,3 млрд).

Депутаты поддержали предложения, касающиеся продолжения работ по обновлению автопарка службы медицинской помощи, объединения в единую сеть передачи данных республиканской и территориальных координационно-диспетчерских служб. На эти цели планируется выделить 141 млрд. сумов ($17,4 млн).

На заседании выступил Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов.

Выступившие представители всех фракций политических партий и депутатской группы от Экологического движения предложили поддержать представленный правительством проект Государственного бюджета и бюджеты государственных целевых фондов, а также основные направления налоговой и бюджетной политики на 2018 год, которые были утверждены Законодательной палатой.