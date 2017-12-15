Программа ВБ будет реализована в сельсхозотрасли Монголии

- Министр продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности 13 декабря Б.Батзориг встретился со старшим специалистом агробизнеса Всемирного банка М.Ситарамчандром и старшим специалистом частного сектора Д.Жигжидмаa, сообщает Монцамэ.

В ходе встречи они определили направления сотрудничества в области продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности на ближайшие годы в рамках финансового инструмента Всемирного банка - Программы, ориентированной на результат (PforR).

Министр выразил заинтересованность в совместном осуществлении с ВБ проектов и программ по экспорту мяса и сельскохозяйственной продукции в рамках PforR.

М.Ситаратамчандра, со своей стороны, отметил, что ВБ готов уделить особое внимание реализации проектов в секторе продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности и активно сотрудничать в их эффективном осуществлении.

В тот же день рабочая группа Всемирного банка во главе с М.Ситарамчандра ознакомила руководителей отделов министерства с Программой, ориентированной на результат (PforR) и договорилась с ними сотрудничать в этом направлении.