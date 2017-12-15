На заседании туркмено-американского делового совета обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества

CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде состоялось очередное заседание туркмено-американского делового совета, на повестку дня которого были вынесены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, сообщает в четверг, 14 декабря госинформагентство.

Во встрече приняли участие руководители и представители министерств и отраслевых ведомств Туркменистана, хякимлика города Ашхабада а также ведущих компаний США – «Westport Trading Europe», «Oxbow Sulphur», «General Electric», «Elizarov Consulting Group», «Case New Holland», «John Deere», «Niclaus Desing», «Boeing», «Coca-cola», а также Университета Мемфиса.

Констатируя наличие солидного потенциала туркмено-американского партнёрства, докладчики отмечали, что страна заинтересована в привлечении крупного капитала и поставках передовых технологий, современной техники и оборудования от ведущих компаний мира, в том числе и США. Вместе с тем подчёркивалась готовность отечественных производителей наращивать экспорт в Америку конкурентоспособных товаров.

Одной из центральных тем пленарных сессий очередного заседания Совета стали вопросы двустороннего сотрудничества в топливно-энергетической сфере. Современный Туркменистан, обладающий огромными природными богатствами, входит в число ведущих государств мира с мощной нефтегазовой инфраструктурой. Для страны стратегическим приоритетом обеспечения энергетической безопасности является диверсификация транспортной инфраструктуры, способной обеспечить доставку энергоресурсов за счёт создания разветвленной сети многовариантной трубопроводной системы. В данном контексте участникам заседания была представлена информация о проектах, реализуемых в настоящее время в этом направлении и открывающихся перспективах делового партнёрства.

В числе широкого круга вопросов основное внимание было уделено партнёрству в финансово-банковской сфере, химической индустрии, строительстве, энергетике, сельском хозяйстве, пищевой промышленности.

В свою очередь, представители бизнес-кругов США подчеркнули, что американские компании готовы предложить новейшие научные и производственные разработки для реализации совместных проектов в стратегических сферах.

В рамках встреч, состоявшихся накануне между представителями министерств, ведомств Туркменистана с членами делегации США были обсуждены перспективы развития сотрудничества и намечены планы дальнейшего взаимодействия.