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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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CPJ призвал Душанбе немедленно освободить лидера таджикских КВНщиков
CA-NEWS (TJ) - Комитет по защите журналистов (Committee to Protect Journalists) призвал власти Таджикистана немедленно освободить известного журналиста и руководителя команды КВН Сборная Таджикистана Хайрулло Мирсаидова. Заявление CPJ появилось на официальном сайте этой международной организации в среду.

Роберт Махони, исполнительный директор CPJ, правозащитной организации с офисом в Нью-Йорке, подверг резкой критике арест и обвинение в отношении Хайрулло Мирсаидова. «Там, где нет свободной прессы и нет критики, такие журналисты, как Мирсаидов, должны получить признание за свою важную работу, а не оказываться в тюрьме по надуманному обвинению», - считает Махони.

Днем ранее с призывом справедливого расследования и освобождения Хайрулло Мирсаидова выступили правозащитные организации Human Rights Watch (HRW) и Норвежский хельсинский комитет. Правозащитники подчеркивают, что преследование Мирсаидова началось после того, как журналист обратился к президенту Таджикистана с призывом расследовать факты коррупции со стороны местных властей.

5 декабря Хайрулло Мирсаидова пригласили в прокуратуру Согдийской области. В тот же день его арестовали. Прокуратура Согдийской области возбудила в отношении руководителя команды КВНщиков уголовное дело по четырем ст. УК РТ - "Присвоение или растрата", "Возбуждение национальной расовой, местнической или религиозной вражды", "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" и "Заведомо ложный донос". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

По словам отца журналиста, Хайрулло не признает себя виновным.

Ранее Хайрулло Мирсаидов рассказал о своем конфликте с местными властями, которые обвиняют его в присвоении выделенных для команды КВН бюджетных средств. "Я 8 ноября был вынужден обратиться к президенту Рахмону, генеральному прокурору Юсуфу Рахмону и председателю Согдийской области Абдурахмону Кодири и проинформировать их о проблемах, с которыми команда столкнулась по вине местных коррумпированных чиновников", - сообщил он.

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