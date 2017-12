Аэробус A380 изобразил в небе над Германией гигантскую елку

- Пилоты компании Airbus в Германии подготовили новогодний сюрприз: в ходе испытательного полета лайнер A380 прошел по траектории, которая своими очертаниями напоминала огромную елку, сообщает Би-би-си.

Елка с новогодними шарами была отчетливо видна на сайте Flightradar24, где можно отслеживать передвижения самолетов по миру в реальном времени.

Гигантская елка простирается на сотни километров по территории Германии: от Гамбурга до Штутгарта.

Маршрут испытательного полета A380 проходил на нескольких высотах, на графике они обозначены разными цветами.

Во время полета пассажиров на борту авиалайнера не было.

После летных испытаний самолет пополнит авиапарк компании Emirates в Дубае.

Aэробус А380 - самый крупный серийный авиалайнер в мире с размахом крыла почти 80 метров. Самолет вмещает 853 пассажиров в одноклассовой конфигурации и способен совершать беспосадочные перелёты на расстояния более 15 тыс. км.

An early Christmas gif from the @Airbus A380.



See how Airbus drew their tree at https://t.co/YQPtQ179tG pic.twitter.com/ah1eBzFGGY