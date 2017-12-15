Компания КНР инвестирует $500 миллионов в сельское хозяйство Узбекистана

- Одна из крупнейших компаний Китая «Wanbang» подписала соглашение об инвестировании полумиллиарда долларов в сельское хозяйство Узбекистана, передает nuz.uz, ссылаясь на «Озик-овкат холдинг».

5 – 12 декабря руководство компании «Wanbang», расположенной в провинции Хенан, по рекомендации посла Узбекистана в Китае Бахтиёра Саидова посетила Узбекистан. Представители компании побывав в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областях, выразили желание наладить и развивать партнерские отношения с Узбекистаном.

По итогам визита компания «Wanbang» подписала соглашение о совместной реализации свыше 15 проектов с «Озик-овкат холдингом».Сотрудничество будет налажено по таким направлениям, как производство, переработка и упаковка сельскохозяйственной, в том числе животноводческой продукции, а также экспорт, импорт и реэкспорт готовой продукции. Для реализации этих проектов будет привлечено 500 миллионов долларов инвестиций. Это соглашение было подписано между компанией «Henan Wanbang Selected Supply Chain Management Co.Ltd», Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и «Озик-овкат холдингом». В рамках подписанного соглашения предусмотрено возведение в свободных экономических зонах Узбекистана логистических центров и объектов по переработке сельхозпродукции на площади в 10 тыс. га. Кроме того, планируется поставка 100 тысяч тонн маша в Китай.

Компания «Wanbang» построила в городе Женгжоу крупнейший логистический центр общей площадью 40 тысяч квадратных метров, специализирующийся на оптовой продаже сельхозпродукции. В этом логистическом центре ведут свою деятельность 6500 компаний. Здесь заняты свыше 150 тысяч продавцов, для них созданы всевозможные удобства, в том числе построены многоэтажные жилые дома. Компания сотрудничает с более 50 странами мира и занимает 37% всего продовольственного рынка Китая.