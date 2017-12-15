В Узбекистане в 2020 году может пройти перепись населения

CA-NEWS (UZ) - В Узбекистане планируют провести перепись населения в 2020 году. Об этом в ходе сессии Международного пресс-клуба 14 декабря заявил председатель Государственного комитета по статистике Баходир Бегалов, сообщает kommersant.uz.

«Во всем мире намечается проведение переписи населения в 2020 году. Узбекистан тоже ведет работу в этом направлении. Сам процесс является достаточно трудоемким и затратным. Исходя из международного опыта можно утверждать, что затраты на одного человека во время переписи составляют $3−4. Нужно внимательно изучить весь процесс для того, чтобы решить на сколько эффективной будет перепись, и какие она даст результаты», — сказал Баходир Бегалов.

Стоит отметить, последняя перепись населения проводились в республике в 1989 году.

Как сообщал ранее заместитель председателя Госкомстата по социальной статистике Махмуджон Зиядуллаев, перепись населения Узбекистана будет проводиться раз в 10 лет.

По данным комитета на 1 октября 2017 года население Узбекистана составляет 32,5 млн человек.