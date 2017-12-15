Монголы установили два рекорда Гиннеса на чемпионате по памяти в Китае

- Два монгольских спортсмена, которые участвовали в чемпионате по памяти установили новые мировые рекорды, сообщает Монцамэ со ссылкой на директора интеллектуальной академии Монголии Х.Хатанбаатар.

Монгольские спортсмены Н.Мунхшур и Н.Енхшур побили два мировых рекорда; таким образом, их имена будут зарегистрированы в World Guinness Records.

Всего в чемпионате, который прошел в Китае в 10 категориях соревнований соревновались 320 спортсменов с призовым фондом в 100 тыс.