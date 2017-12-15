Назарбаев ратифицировал соглашение о борьбе с хищениями автомобилей
CA-NEWS (KZ) - Нурсултан Назарбаев ратифицировал соглашение стран СНГ о борьбе с хищениями автомобилей, сообщает пресс-служба Акорды.
В пресс-службе сообщили, что главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с хищениями автотранспортных средств и обеспечении их возврата".
Текст закона публикуется в печати.
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