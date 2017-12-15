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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Выборы президента России официально назначены на 18 марта

CA-NEWS (CA) - Совет Федерации на пленарном заседании в пятницу официально назначил выборы президента России на 18 марта, сообщает в пятницу, 15 декабря «Интерфакс».

Верхняя палата приняла соответствующее постановление, которое вступит в силу с момента его официального опубликования. После этого будет дан старт избирательной кампании.

Позднее глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас сообщил, что постановление о назначении даты выборов будет опубликовано и вступит в силу 18 декабря.

На прошлой неделе о намерении баллотироваться на очередной срок объявил действующий президент Владимир Путин.

О намерении баллотироваться в президенты ранее также заявляли лидер ЛПДР Владимир Жириновский, политик Алексей Навальный (глава Центризбиркома Элла Памфилова заявляла, что он не имеет права баллотироваться из-за судимости), Ксения Собчак, Григорий Явлинский, телеведущая Екатерина Гордон и бизнесмен Сергей Полонский.

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Комментарии (1)
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tokotai
17:07, 15 декабря 2017
почему против Путина не возбуждают уголовые дела? он нарушил международные договора 1993года о нерущимости границ Украины сама рф подписывала этот документ, 1997г. договор о вечной дружбе между рф и Украиной и подтверждал что территориальных претензий нет.Путин не имеет права указывать Украине невступать в ЕЕС или в НАТО
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