В Узбекистане арестованный журналист Абдуллаев признал, что писал статьи по заданию оппозиционера Мухаммада Салиха

- В Службе нацбезопасности разрешили адвокату Сергею Майорову встретиться с арестованным в сентябре журналистом Бобомуродом Абдуллаевым. По сообщениям правозащитника Сурата Икрамова, следователи провели очную ставку между Бобомуродом Абдуллаевым и задержанным в ноябре известным блогером Хаёт Ханом Насреддиновым.

– 14 декабря адвокат Майоров был допущен на встречу с Бобомуродом Абдуллаевым. На встрече присутствовал следователь Веселов А. А.. Беседа длилась тридцать минут. Со слов адвоката, который заявил Бобомуроду о том, что в его защиту выступили около 35 международных организаций, правозащитники и коллеги, журналист прослезился, – говорит Сурат Икрамов.

Во время беседы Бобомурод Абдуллаев признался в том, что писал статьи под псевдонимом «Усман Хакназаров» и отправлял материалы на сайт оппозиционного политика Мухаммада Салиха, продолжает правозащитник.

– Журналист рассказал, что по заданию политика написал статью под заголовком «Ответы миролюбам», в которой есть следующие строки: «… режим Ислама Каримова можно уничтожить путем военного вмешательства…». Также Абдуллаев рассказал адвокату, что во многих статьях использовал в качестве источников Равшанбека Салаева и Шавкатжона Оллоерова – предпринимателей, имеющих дружественные связи с сотрудниками СНБ. Но при этом добавил, что в своих последних статьях всегда поддерживал реформы нового президента Шавката Мирзияева, – говорит Сурат Икрамов.

На вопрос адвоката о том, применялись ли пытки, Бобомурод Абдуллаев ответил, что ни физических, ни психологических пыток к нему не применяли. Он добавил, что в камере сухо и тепло, питание хорошее.

Журналист Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками СНБ в конце сентября. Как говорится в определении суда, «Абдуллаев в качестве функционера «Народного движения Узбекистана» по указанию руководителя данного движения Мухаммада Салиха с 2011 года занимался распространением в Интернете статей, направленных на свержение конституционного строя в Узбекистане».

По словам Сурата Икрамова, к журналисту на очную ставку приводили задержанного блогера Хаёт Хана Насреддинова, который писал ряд критических статей в адрес власти и содержится сейчас в СИЗО СНБ. «Бобомурод рассказал, что на самом деле ранее встречался с Насреддиновым и передавал ему деньги в связи с женитьбой сына, переданные в качестве помощи от политика Мухаммада Салиха, – сказал он.