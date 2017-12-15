В Казахстане офицер Генштаба ВС Кыргызстана осужден на полгода
CA-NEWS (KZ) - Кордайский районный суд Казахстана приговорил подполковника Генерального штаба КР Усена Арстанбекова к 6 месяцам заключения. Эту информацию подтвердила официальный представитель Министерства иностранных дел КР Айымкан Кулукеева.
По ее словам, казахская сторона сообщила о решении суда устно. Официальное уведомление будет предоставлено дополнительно.
Напомним, подполковник Генштаба КР был задержан на КПП «Ак-Жол-автодорожный» кыргызско-казахской границы 15 октября. По предварительным данным, при нем были обнаружены наркотические вещества. Задержали гражданина КР пограничники Казахстана. Подполковник направлялся на совместные учения стран ОДКБ «Нерушимое братство-2017».
В Генеральном штабе ВС КР по этому поводу проводят собственное служебное расследование.
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь