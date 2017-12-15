Экс-главу Минэконморазвития России приговорили к 8 годам за взятку в $2 млн

CA-NEWS (CA) - Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего министра экономического развития России Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима. Такое решение вынесла судья Лариса Семенова, передает корреспондент РБК из зала заседаний.

Улюкаева также приговорили к штрафу в однократном размере взятки — 130,4 млн руб. ($2 млн) Кроме того, его лишили права занимать должности на госслужбе в течение восьми лет после освобождения. После оглашения наказания Улюкаева в наручниках увели из зала судебных заседаний, хотя судья продолжала зачитывать приговор.

В коридоре на вопрос журналистов о том, считает ли он приговор справедливым, Улюкаев заявил: «Конечно, нет». На уточнение о том, что 8 лет — это минимум, который возможен по данной статье обвинения, экс-министр уточнил: «Минимум?», поднял вверх скованные наручниками руки и добавил «Ну, я вас поздравляю».

Гособвинению удалось доказать виновность Улюкаева в получении взятки в $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина, сочла судья. Ранее прокурор Борис Непорожный запрашивал для Улюкаева 10 лет колонии строгого режима и штраф в пятикратном размере взятки — 500 млн руб.

Перед объявлением наказания судья также заявила, что признаков подстрекательства или «каких-либо провокационных действий» в поведении Сечина и оперативников «не усматривается». На оглашение приговора у Семеновой ушло более двух часов.

Суд не согласился с доводами защиты об «искусственном создании сотрудниками ФСБ картины преступления» и о том, что Улюкаев в момент получения сумки с деньгами не вполне понимал происходящее, заявила Семенова. Признаков провокации или ложного доноса в действиях Сечина суд также не нашел.

«15 октября на саммите БРИКС в Гоа Улюкаев «решил использовать значимость и авторитет своей должности» и потребовал у Сечина взятку в $2 млн, действуя из корыстных соображений, умышленно», — зачитала судья. При этом Улюкаев сообщил Сечину, что в случае невыполнения его требований будет препятствовать дальнейшей деятельности «Роснефти», следует из приговора.

Главным свидетелем на процессе должен был быть Сечин, однако он несколько раз не явился на заседания по повестке. Оглашать его письменные показания судья не стала. В основу обвинительного приговора легли показания генерала ФСБ Олега Феоктистова, который курировал оперативную разработку Улюкаева и лично присутствовал в офисе «Роснефти» 14 ноября 2016 года, в день передачи меченых денег министру.

Улюкаев был задержан с поличным вечером 14 ноября 2016 года в офисе «Роснефти», где он получил взятку в $2 млн за положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти» в размере 50 процентов, сообщал тогда Следственный комитет. 15 ноября Улюкаев был арестован, в тот же день президент Владимир Путин уволил его в связи с утратой доверия.

Во время предварительного следствия было известно, что Улюкаеву вменяется получение взятки от представителя «Роснефти». О том, что деньги передавал лично глава компании Сечин, стало известно только в суде — когда прокурор Борис Непорожный зачитал обвинительное заключение по делу.