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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Ежегодно от осложнений, вызванных гриппом, в мире умирает 650 тыс. человек, - ВОЗ

CA-NEWS (CA) - Ежегодно 650 тысяч человек умирают от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, говорится в сообщении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наибольшему риску подвержены люди старше 75 лет, а также жители беднейших регионов планеты. Чаще всего в результате осложнений, вызванных гриппом, умирают в Африке к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Обнародованные в настоящее время данные значительно превышают предыдущие подсчеты, сделанные более 10 лет назад. Тогда общемировое число смертей от гриппа составляло от 250 до 500 тысяч.

«Эти цифры свидетельствуют о высоком бремени гриппа и его значительных социальных и экономических издержках для всего мира», - сказал Питер Салама, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

В ВОЗ рекомендуют ежегодно делать прививку от гриппа, чтобы избежать как самого заболевания, так и возможных осложнений. Вакцинация особенно важна для пожилых людей, беременных женщин и медицинских работников.

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