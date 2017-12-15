В Китае появился первый в мире робот с гражданскими правами

CA-NEWS (CA) - На Международном форуме знаний и бизнеса, состоявшемся 12 декабря в южнокитайском городе Гуанчжоу, появилась человекоподобная девушка-робот по имени София, который первым в мире получил гражданство, сообщает газета «Жэньминь жибао».

В диалоге с Софией, председатель совета директоров китайской нефтяной и химической корпорации Sinopec Corp. Фу Чэньюй задал два вопроса: «Понравился ли ей город Гуанчжоу? Принесет ли искусственный интеллект угрозу для развития человечества?» В ответ робот сказала, что ей очень понравилась город, и искусственный интеллект не является угрозой для человечества, а наоборот, помогает людям решить проблемы.

София была разработана сянганской компанией робототехники Hanson Robotics. Она получила бионическую кожу, сделанную из резины, и способна имитировать 62 различных выражения лица. В процессе разработки ее «мозга» была применена технология распознавания речи Google и технология искусственного интеллекта, она также способна запоминать людей и поддерживать диалог.

26 октября 2017 года Саудовская Аравия выдала роботу гражданство. Таким образом, София стала первым в человеческой истории андроидом с гражданскими правами.