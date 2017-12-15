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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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ЕБРР выделит деньги на модернизацию железных дорог Таджикистана
CA-NEWS (TJ) - Европейский банк реконструкции и развития выделит Таджикистану $26 млн. на модернизацию железных дорог, сообщил пресс-секретарь организации Антон Усов. По его словам, окончательное решение об этом будет принято руководством банка в феврале 2018 года.

Средства будут выделены для приобретения ГУП «Железные дороги Таджикистана» новых вагонов, дизельных локомотивов и подвижных составов нового поколения, а также ремкомплектов, запасных частей и другой продукции.

Правительство Таджикистана одобрило программу полной модернизации железных дорог страны, на реализацию которой необходимо $109 млн. «Таджикистан в рамках программы модернизации железных дорог приобретет 2 тысячи новые вагонов и 40 дизельных локомотивов нового поколения. Исходя из того, что программа государственная, то Таджикистан тоже выделяет деньги на ее реализацию. Насколько мне известно, правительство Таджикистана уже приобрело для ГУП «Железные дороги Таджикистана» 900 грузовых вагонов и 8 дизельных локомотива», - сказал Антон Усов.

Напомним, в апреле 2013 года вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин и тогдашний глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко проинспектировали поезда Душанбе — Москва. Главный санитарный врач России был крайне возмущен антисанитарией. «Посуда вся требует замены. Вообще вагон требует изъятия из состава», - рассказал глава Роспотребнадзора Рогозину о своих впечатлениях.

После этой инспекции ГУП «Таджикские железные дороги» закупило сотни новых вагонов. За последние девять месяцев, по данным компании, ее услугами воспользовались более 100 тысяч человек. Это в три раза больше, чем за прошедшие три года.

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