АрселорМиттал Темиртау отозвал иски к шахтерам

CA-NEWS (KZ) - АО "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"АО "АрселорМиттал Темиртау" приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, более 600 шахтеров отказались покидать свои рабочие места и остались под землей. Генеральный директор АО "АрселорМиттал СНГ" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров. Он отметил, что "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.

На третий день забастовки компания АО "АрселорМиттал Темиртау" подала в суд на бастующих шахтеров.