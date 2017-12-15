РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
АрселорМиттал Темиртау отозвал иски к шахтерам

CA-NEWS (KZ) - АО "АрселорМиттал Темиртау" отозвало иски к шахтерам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

"АО "АрселорМиттал Темиртау" приняло решение не привлекать сотрудников угольного департамента, принявших участие в несанкционированной забастовке, к уголовной ответственности и административному наказанию в виде увольнения", - говорится в распространенном сообщении.

Напомним, более 600 шахтеров отказались покидать свои рабочие места и остались под землей. Генеральный директор АО "АрселорМиттал СНГ" Парамжит Калон призвал шахтеров сесть за стол переговоров. Он отметил, что "АрселорМиттал Темиртау" готово незамедлительно приступить к переговорам с представителями горняков, но при условии, что все шахтеры поднимутся на поверхность в ближайшее время. По информации, публикуемой в социальных сетях родственниками бастующих, требования шахтеров касаются повышения заработной платы и улучшения условий труда.

На третий день забастовки компания АО "АрселорМиттал Темиртау" подала в суд на бастующих шахтеров.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×