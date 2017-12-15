Аэропорт «Чингисхан» в Улан-Баторе впервые перевез 1,2 млн пассажиров

- Международный аэропорт “Чингисхан” впервые обслужил 1,2 миллиона пассажиров в этом году. В связи с этим, руководство аэропорта с цветами встретили 103 пассажира и экипаж самолёта ОМ-136 компании МИАТ, приземлившегося в аэропорту в 07:35 часов утра по местному времени 15 декабря, сообщает Монцамэ.

Количество пассажиров аэропорта, достигшее 1,1 млн в 2013 году, постоянно растет с каждым годом. Сегодня аэропорт сотрудничает с 15 национальными и зарубежными авиакомпаниями.

Компания MИАТ осуществляет 15 регулярных рейсов в Москву, Сеул, Берлин и Стамбул, а также 9 рейсов по код-шерингу в Дубай, Бангкок, Дели и Хошимин.