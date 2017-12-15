Банк России снизил ключевую ставку c 8,25% до 7,75%

CA-NEWS (CA) - Банк России снизил ключевую ставку на 0,5 п. п., до 7,75% годовых, передает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

"Совет директоров Банка России 15 декабря 2017 года принял решение снизить ключевую ставку с 8,25 до 7,75% годовых. Инфляция находится на уровне 2,5% и будет постепенно приближаться к 4% к концу 2018 года", - говорится в сообщении ЦБ.

Банк России также отмечает, что продление соглашения об ограничении добычи нефти снижает проинфляционные риски на горизонте до года. "С учетом этого Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов. При этом среднесрочные проинфляционные риски преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции вниз от цели", - отмечает регулятор.

Перспективы снижения

ЦБ РФ указывает на возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года. "Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической активности относительно прогноза. Банк России допускает возможность некоторого снижения ключевой ставки в первом полугодии 2018 года", - отмечается в сообщении.

Банк России также сообщил, что продолжит переходить от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике постепенно.

Инфляция

По данным ЦБ, инфляция в РФ на 11 декабря 2017 года составила 2,5% и по итогам года будет менее 3%. При этом к целевому уровню индекс потребительских цен вернется в конце 2018 года.

"Замедление инфляции способствовало снижению инфляционных ожиданий, которое, однако, остается неустойчивым и неравномерным. Для закрепления инфляции вблизи 4% необходимо не только дальнейшее снижение инфляционных ожиданий, но и уменьшение их чувствительности к изменениям ценовой конъюнктуры", - отмечается в сообщении регулятора.

В IV квартале 2017 года понижательное давление на темпы роста потребительских цен продолжали оказывать повышенные объемы предложения на рынке сельскохозяйственной продукции, которые связаны с ростом урожайности, дефицитом складских мощностей для хранения. В результате в ноябре годовая продовольственная инфляция снизилась до 1,1%. Большинство факторов, связанных с урожаем 2017 года, прекратят оказывать дезинфляционное влияние в первой половине 2018 года. Вклад курсовой динамики в замедление годовой инфляции уменьшается и будет исчерпан в I квартале следующего года.

Продолжается снижение годовых темпов прироста цен на непродовольственные товары, которые составили 2,7% в ноябре. В то же время услуги подорожали за год на 4,2%. Большинство показателей годовой инфляции, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся несколько ниже 4%.

Риски отклонения инфляции в России как вверх, так и вниз от целевого уровня могут одновременно нести в себе ряд факторов, в том числе динамика продовольственных и нефтяных цен, для которых характерна высокая волатильность, отмечается в сообщении ЦБ РФ.

"Реализация бюджетного правила будет сглаживать влияние конъюнктуры нефтяного рынка на инфляцию и внутренние экономические условия в целом. В то же время некоторые факторы создают в основном проинфляционные риски: это ситуация на рынке труда, возможные изменения в потребительском поведении, характер инфляционных ожиданий", - сообщают в ЦБ.

При этом, по мнению ЦБ, продление соглашения странами-экспортерами нефти снижает неопределенность динамики цен на энергоносители и связанные с ней проинфляционные риски на горизонте до года.

Динамика ВВП

В тоже время Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим базовым сценарием, в котором регулятор прогнозировал рост ВВП в диапазоне 1-1,5%. При этом в сообщении Банка России не указано, до какого уровня повышен прогноз на 2018 год.

"Учитывая продление соглашения об ограничении добычи нефти, Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим базовым сценарием. Однако среднесрочные оценки перспектив развития российской экономики не изменились. Темпы экономического роста не превысят 1,5-2,0% на всем прогнозном горизонте, что соответствует текущим оценкам их потенциального уровня", - говорится в релизе ЦБ РФ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 9 февраля 2018 года.

Темпы роста экономики

Регулятор отмечает, что темпы роста экономики РФ по итогам 2017 года будут близки к потенциальным и составят 1,7-2,2%.

"По оценкам Банка России, темпы роста экономики по итогам 2017 года будут близки к потенциальным и составят 1,7-2,2%. Таким образом, денежно-кредитные условия формируют низкое инфляционное давление, не ограничивая экономический рост. Хотя в октябре наблюдалась неоднородность тенденций в динамике экономической активности, настроения производителей продолжают находиться на относительно высоком уровне", - говорится в релизе ЦБ РФ.

Кроме того, Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП РФ в 2018 году по сравнению с предыдущим базовым сценарием, в котором регулятор прогнозировал рост ВВП в диапазоне 1-1,5%. При этом в сообщении ЦБ не указано, до какого уровня повышен прогноз на 2018 год.

"Учитывая продление соглашения об ограничении добычи нефти, Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2018 году по сравнению с предыдущим базовым сценарием. Однако среднесрочные оценки перспектив развития российской экономики не изменились. Темпы экономического роста не превысят 1,5-2% на всем прогнозном горизонте, что соответствует текущим оценкам их потенциального уровня", - говорится в релизе ЦБ.