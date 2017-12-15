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  16 декабря 2017
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Назарбаев «поборолся» с олимпийским чемпионом (видео)

CA-NEWS (KZ) - Назарбаев "поборолся" с олимпийским чемпионом, сообщают казахстанские сми. В Акорде прошла церемония вручения государственных наград и премий казахстанцам в канун Дня Независимости страны.

Глава государства присудил звание "Қазақстанның Еңбек Ері" знаменитому спортсмену, чемпиону Олимпийских игр Жаксылыку Ушкемпирову. Во время выступления известного спортсмена Нурсултан Назарбаев, крепко пожимая руку именитого спортсмена, проверил его силы.

66-летний Жаксылык Ушкемпиров советский борец классического стиля, олимпийский чемпион, герой труда, заслуженный мастер спорта СССР, чемпион мира, заслуженный тренер Казахской ССР.

"Сегодня Жаксылык Ушкемпиров занимается развитием сельского хозяйства и вносит большой вклад в развитие собственного аула. На собственные средства он построил спортивный комплекс, детские сады, дома для молодых семей и тем самым заслужил уважение и благодарность своих односельчан", - сказал президент Казахстана во время церемонии награждения.

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