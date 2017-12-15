Более 150 человек в аэропорту Душанбе не могут получить багаж

- Более 150 пассажиров прилетевшего 14 декабря в Душанбе авиарейса из Стамбула до сих пор не могут получить свой багаж, сообщают таджикские сми.

После долгой паузы представительство авиакомпании в Таджикистане всё же огласило причины. Сейчас пассажирам приносят извинения, ситуацию обещают исправить в ближайшее время.

«Авиакомпания Turkish Airlines приносит свои извинения пассажирам за доставленные неудобства и гарантирует, что ситуация будет исправлена в ближайшее время, - говорится в письменном ответе представительства авиакомпании. - Мы хотим донести до внимания пассажиров, что в ночь на 14 декабря в Душанбе были прогнозированы неблагоприятные погодные условия для посадки воздушного судна. Согласно правилам безопасности авиакомпании, если в аэропорту назначения предполагается неблагоприятные условия для посадки самолета, командир борта перед вылетом должен определить два дополнительных аэропорта. В случае Душанбе, в качестве дополнительных аэропортов используется аэропорты Худжанда и Самарканда.

К сожалению, в Худжанде также прогнозировались плохие погодные условия, а для совершения посадки в Самарканде необходимы дополнительные 1,5 тонн авиатоплива. В связи с этим, во избежание рисков для посадки, командир борта принял решение запастись дополнительным 1,5 тонн авиатопливом за счет 1,5 тонн груза наших пассажиров».

Вместе с тем пассажиры отмечают, что рейс прибыл в Душанбе с опозданием на 40-45 минут. Во время нахождения в стамбульском аэропорту никому не сообщили о причинах задержки, а также о том, что багаж не будет загружен в самолет.

«Многим из нас надо было ехать в другие районы страны. Вместо того, чтобы организовать доставку, пассажиров опять заставляют приходить рано утром в аэропорт», - жалуются пассажиры рейса.