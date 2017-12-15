NASA нашло новую экзопланету (видео)

CA-NEWS (CA) - NASA заявило об обнаружении планеты Kepler-90i, которая стала восьмой известной планетой, вращающейся вокруг звезды Kepler-90. Открытие было совершено с помощью применения нейронной сети, проанализировавшей данные, полученные с космического телескопа «Кеплер», говорится в сообщении агентства.

На официальном канале NASA в YouTube было опубликовано видео, посвященное открытию. В нем была изображена компьютерная модель системы звезды Кеплер-90.

Ранее считалось, что вокруг звезды Кеплер-90 вращается семь планет. Обнаружение восьмого спутника сделало систему этой звезды первой, сравнившейся по числу планет с Солнечной системой.

По словам исследователей NASA, Kepler-90i – это горячая скалистая планета размером на 30% больше Земли, которая вращается вокруг своей звезды каждые 14,4 дня.

Все планеты, вращающиеся вокруг Кеплер-90, находятся ближе к звезде, чем Земля. Новая обнаруженная планета, которой было присвоено имя Kepler-90i, совершает один оборот по орбите за 14,4 земных дня. Из-за столь близкого расстояния к Кеплер-90, средняя температура на поверхности планеты составляет порядка 426 градусов Цельсия. Система Кеплер-90 находится на расстоянии более 2,5 тыс. световых лет от Солнца.