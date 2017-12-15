Приговорённый к смертной казни в Китае гражданин Казахстана вернулся на родину

- Из города Урумчи этапировали гражданина Казахстана, приговорённого в Китае к смертной казни за контрабанду наркотических средств, сообщает пресс-служба МИД РК.

Процесс передачи осуждённого организовало посольство Казахстана в Китае, Генеральная прокуратура РК и Министерство юстиции Китая.

Уроженца Акмолинской области 1989 года рождения задержали правоохранительные органы Китая в городе Гуанчжоу провинции Гуандун в 2009 году за транспортировку наркотиков. Его приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, в 2011 году приговор был заменён на пожизненное лишение свободы, сообщает Informburo.kz.

Казахстанские дипломаты и сотрудники Генеральной прокуратуры РК провели большую работу по решению вопросов перевода осуждённых в Китае граждан в Казахстан для отбытия наказания на родине.

В 2017 году из Китая в Казахстан этапировали ещё четырёх граждан, а в общем с августа 2015 года благодаря усилиям посольства РК в КНР и казахстанских компетентных органов удалось добиться положительного решения о переводе в Казахстан 15 осуждённых в Китае казахстанцев, сообщает МИД РК,

Такую деятельность МИД и Генпрокуратура Казахстана проводят и в других странах.