Глава Пентагона прокомментировал сближение самолетов России и США в Сирии
- Азия и мир, общество
- 10:30, 16 декабря 2017
- Просмотров: 2115
CA-NEWS (CA) - Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что разберется с инцидентом со сближением российских и американских самолетов в Сирии, передает The Washington Post.
«Мы с этим разберемся», — сказал Мэттис.
В то же время он добавил, что не знает, была ли это неосторожность или намеренное опасное сближение.
Он также отметил, что российские и американские военные осуществляют контакты по каналу для предотвращения опасных ситуаций.
Ранее Reuters сообщало, что американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в Сирии.
Минобороны России опровергло сообщения о сближении самолетов США и России в Сирии и добавило, что «американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное».
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь