Глава Пентагона прокомментировал сближение самолетов России и США в Сирии

- Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что разберется с инцидентом со сближением российских и американских самолетов в Сирии, передает The Washington Post

«Мы с этим разберемся», — сказал Мэттис.

В то же время он добавил, что не знает, была ли это неосторожность или намеренное опасное сближение.

Он также отметил, что российские и американские военные осуществляют контакты по каналу для предотвращения опасных ситуаций.

Ранее Reuters сообщало, что американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Минобороны России опровергло сообщения о сближении самолетов США и России в Сирии и добавило, что «американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное».