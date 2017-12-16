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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Пентагона прокомментировал сближение самолетов России и США в Сирии
CA-NEWS (CA) - Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что разберется с инцидентом со сближением российских и американских самолетов в Сирии, передает The Washington Post.

«Мы с этим разберемся», — сказал Мэттис.

В то же время он добавил, что не знает, была ли это неосторожность или намеренное опасное сближение.

Он также отметил, что российские и американские военные осуществляют контакты по каналу для предотвращения опасных ситуаций.

Ранее Reuters сообщало, что американские истребители F-22 выпустили предупреждающие вспышки после того, как два российских самолета Су-25 вошли в согласованную бесполетную зону к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Минобороны России опровергло сообщения о сближении самолетов США и России в Сирии и добавило, что «американские и британские СМИ в очередной раз пытаются выдать желаемое за действительное».

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