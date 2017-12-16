Тиллерсон назвал условие проведения переговоров КНДР и США

- Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея должна прекратить испытание своего вооружения для того, чтобы Вашингтон и Пхеньян могли сесть за стол переговоров по ракетной и ядерной программам КНДР. Об этом Тиллерсон заявил на заседании Совета Безопасности ООН по программам вооружений КНДР, сообщает Reuters.

«Северная Корея должна сесть за стол переговоров. Кампания по давлению [на КНДР] должна и будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута денуклеаризация», — сказал госсекретарь. По его словам, США не будут принимать никаких предварительных условий для переговоров с Северной Кореей.

Тиллерсон 13 декабря также сообщал о готовности США провести прямые переговоры с КНДР без предварительных условий. «Давайте просто встретимся, можем поговорить, например, о погоде». — заявлял госсекретарь.

​По его словам, Вашингтону и Пхеньяну нужно встретиться «за круглым или квадратным столом» и «выложить дорожную карту — то, над чем надо совместно работать». Тиллерсон подчеркнул, что Штаты оставляют «дверь для переговоров открытой».