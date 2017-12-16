РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Тиллерсон назвал условие проведения переговоров КНДР и США
CA-NEWS (CA) - Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что Северная Корея должна прекратить испытание своего вооружения для того, чтобы Вашингтон и Пхеньян могли сесть за стол переговоров по ракетной и ядерной программам КНДР. Об этом Тиллерсон заявил на заседании Совета Безопасности ООН по программам вооружений КНДР, сообщает Reuters.

«Северная Корея должна сесть за стол переговоров. Кампания по давлению [на КНДР] должна и будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута денуклеаризация», — сказал госсекретарь. По его словам, США не будут принимать никаких предварительных условий для переговоров с Северной Кореей.

Тиллерсон 13 декабря также сообщал о готовности США провести прямые переговоры с КНДР без предварительных условий. «Давайте просто встретимся, можем поговорить, например, о погоде». — заявлял госсекретарь.

​По его словам, Вашингтону и Пхеньяну нужно встретиться «за круглым или квадратным столом» и «выложить дорожную карту — то, над чем надо совместно работать». Тиллерсон подчеркнул, что Штаты оставляют «дверь для переговоров открытой».

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×