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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Турция хочет обжаловать в ООН признание Иерусалима столицей Израиля
CA-NEWS (CA) - Турция намерена добиться через ООН отмены признания США Иерусалима столицей Израиля.

Как считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, своим решением американский лидер Дональд Трамп «поставил себя выше международных законов».

«Нельзя выступать в качестве борца за демократические ценности и одновременно нарушать права человека и принципы демократии… Мусульмане не приемлют двойные стандарты и несправедливость», — отметил он.

Как передает агентство Anadolu, Анкара хочет обратиться с протестом в СБ ООН. Если какая-либо страна — постоянный член СБ ООН воспользуется правом вето, Турция внесет этот вопрос в повестку Генассамблеи.

Напомним, 6 декабря Трамп официально признал Иерусалим израильской столицей. Это вызвало недовольство стран арабского мира. В частности, решение США раскритиковали Ливан, Саудовская Аравия, Кувейт, Пакистан, Иран и другие государства.

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Комментарии (3)
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tarsturs
11:40, 16 декабря 2017
самый смелый политик!!!
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boss7777
11:29, 16 декабря 2017
Молодец Эрдоган
комментарий удален администрацией сайта
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zasfur
11:25, 16 декабря 2017
Турция хочет обжаловать решение США - молодцы! Наши бы сказали, а мы проиграем, даже не попробовав
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