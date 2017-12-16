Турция хочет обжаловать в ООН признание Иерусалима столицей Израиля

- Азия и мир, политика
- 10:35, 16 декабря 2017
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Как считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, своим решением американский лидер Дональд Трамп «поставил себя выше международных законов».
«Нельзя выступать в качестве борца за демократические ценности и одновременно нарушать права человека и принципы демократии… Мусульмане не приемлют двойные стандарты и несправедливость», — отметил он.
Как передает агентство Anadolu, Анкара хочет обратиться с протестом в СБ ООН. Если какая-либо страна — постоянный член СБ ООН воспользуется правом вето, Турция внесет этот вопрос в повестку Генассамблеи.
Напомним, 6 декабря Трамп официально признал Иерусалим израильской столицей. Это вызвало недовольство стран арабского мира. В частности, решение США раскритиковали Ливан, Саудовская Аравия, Кувейт, Пакистан, Иран и другие государства.