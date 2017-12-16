РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в своем доме в Торонто
CA-NEWS (CA) - Канадский миллиардер, основатель фармацевтической компании Apotex Барри Шерман вместе с супругой найдены мертвыми в подвале собственного дома в Торонто, сообщила в пятницу The Globe and Mail.

В полиции официально не рассматривают версию убийства, однако расследуют обе смерти как "подозрительные". Там не сообщили, были ли на телах покойных какие-либо травмы, а также имелись ли следы взлома.

Отмечается, что дом Шерманов, находящийся в престижном районе Торонто, недавно был выставлен на продажу почти за $7 млн, однако сразу после появления новостей о смерти пары объявление было снято.

Барри Шерману было 75 лет, его жене - 70. В 1974 году он основал компанию Apotex, которая стала одним из крупнейших производитеелй лекарств в Канаде. Состояние Шермана оценивалось в $3,65 млрд, он находился на 15 месте среди богатейших людей Канады.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×