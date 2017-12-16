Канадский миллиардер и его супруга найдены мертвыми в своем доме в Торонто

- Канадский миллиардер, основатель фармацевтической компании Apotex Барри Шерман вместе с супругой найдены мертвыми в подвале собственного дома в Торонто, сообщила в пятницу The Globe and Mail.

В полиции официально не рассматривают версию убийства, однако расследуют обе смерти как "подозрительные". Там не сообщили, были ли на телах покойных какие-либо травмы, а также имелись ли следы взлома.

Отмечается, что дом Шерманов, находящийся в престижном районе Торонто, недавно был выставлен на продажу почти за $7 млн, однако сразу после появления новостей о смерти пары объявление было снято.

Барри Шерману было 75 лет, его жене - 70. В 1974 году он основал компанию Apotex, которая стала одним из крупнейших производитеелй лекарств в Канаде. Состояние Шермана оценивалось в $3,65 млрд, он находился на 15 месте среди богатейших людей Канады.