Бывший посол США в РФ раскритиковал Трампа за телефонный разговор с Путиным

- Азия и мир, политика
- 11:21, 16 декабря 2017
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Как заявил Макфол в интервью телеканалу MSNBC, он удивлен тем, что советники Трампа дали тому возможность совершить этот звонок. "Меня шокирует, что телефонный звонок состоялся", - сказал экс-посол. "По моему мнению, этот звонок не отвечал американским национальным интересам", - отметил он.
Макфол раскритиковал президента США за то, что в ходе разговора Трамп, как ранее сообщил Белый дом, поблагодарил российского лидера за его положительные высказывания о темпах роста американской экономики. Как утверждал экс-посол, в России знают, что если "говорить про Трампа хорошие вещи", то это вызывает положительную ответную реакцию главы Белого дома.
Путин 14 декабря на большой ежегодной пресс-конференции заявил, что не хочет давать оценку работе Трампа, однако видит достижения в росте экономики и рынков США. По словам президента РФ, можно наблюдать "достаточно серьезные достижения даже за тот небольшой период времени" пребывания американского лидера на своем посту.
Как ранее проинформировала пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора Путин с Трампом обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, а также ситуацию в кризисных точках с акцентом на урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова.