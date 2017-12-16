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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Создается Исламская академия Узбекистана
CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 15 декабря подписал указ о создании Исламской академии Узбекистана.

Согласно указу, Управление мусульман Узбекистана является учредителем негосударственного высшего образовательного и научно-исследовательского учреждения.

В академии будут функционировать магистратура, базовая докторантура и докторантура.

Для обучения и ведения научных исследований академия будет принимать граждан Узбекистан и зарубежных стран на контрактно-грантовой основе.

Для независимых исследователей планируется внедрение возможностей дистанционного образования и самостоятельного ведения исследований.

В указе подчеркивается, что академия примет 16 студентов на магистратуру на 2018−2019 учебный год.

После этого квота будет определяться Управлением мусульман в зависимости от потребностей в научно-педагогических кадрах.

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