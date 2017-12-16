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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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США обвинили власти Сирии в затягивании переговоров с оппозицией в Женеве
CA-NEWS (CA) - США призывают сторонников президента Сирии Башара Асада использовать рычаги давления на сирийские власти, чтобы они приняли всестороннее участие в переговорах с оппозицией в Женеве, заявила официальный представитель госдепартамента Хизер Нойерт.

"Мы отмечаем конструктивное участие делегации сирийской оппозиции, которое отличается от политики обструкционизма и затягивания, которую проводит делегация сирийского режима", - говорится в распространенном заявлении Нойерт.

Она отметила, что США "поддерживают призыв" спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры "к сторонникам режима использовать свои рычаги (давления - ИФ), чтобы настоятельно призвать режим принять всестороннее участие в переговорах с оппозицией в Женеве".

Кроме того, Соединенные Штаты "настоятельно призывают все стороны серьезно отнестись к политическому урегулированию сирийского конфликта".

"Все стороны, заинтересованные в разрешении конфликта, должны согласиться с тем, что Женева является единственным местом для сирийского политического процесса", - подчеркивается в заявлении.

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