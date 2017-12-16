США обвинили власти Сирии в затягивании переговоров с оппозицией в Женеве

- Азия и мир, политика
- 12:27, 16 декабря 2017
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"Мы отмечаем конструктивное участие делегации сирийской оппозиции, которое отличается от политики обструкционизма и затягивания, которую проводит делегация сирийского режима", - говорится в распространенном заявлении Нойерт.
Она отметила, что США "поддерживают призыв" спецпосланника генсека ООН по Сирии Стаффана де Мистуры "к сторонникам режима использовать свои рычаги (давления - ИФ), чтобы настоятельно призвать режим принять всестороннее участие в переговорах с оппозицией в Женеве".
Кроме того, Соединенные Штаты "настоятельно призывают все стороны серьезно отнестись к политическому урегулированию сирийского конфликта".
"Все стороны, заинтересованные в разрешении конфликта, должны согласиться с тем, что Женева является единственным местом для сирийского политического процесса", - подчеркивается в заявлении.