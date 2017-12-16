В Казахстане сегодня отмечают День независимости

- В Казахстане отмечают национальный праздник — День независимости. В этом году республика празднует 26 лет со момента приобретения суверенитета.

В 1991 году 16 декабря Верховный Совет Казахстана принял конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Накануне во время торжественного приема в честь праздника Нурсултан Назарбаев сказал:

«Этот день неизменно приносит чувства, не подвластные времени, — особое сочетание гордости, радости и волнения».

«Я хочу поблагодарить всех казахстанцев — за ваше доверие, которое придало мне силы осуществить все преобразования, за ваше искреннее участие и самоотверженные усилия», — добавил он.

Глава государства упомянул, что столица провела международную выставку ЭКСПО. Только за нынешний год Казахстан принял всемирную Универсиаду, исторический саммит ШОС, первый саммит ОИС по науке и технологиям, межсирийские мирные переговоры. С января 2018 года наша страна принимает председательство в Совете Безопасности ООН.