РегистрацияВход

чужой компьютер

16+
мобильная версия [РУС] [ENG] [КЫРГ]
  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт анализ и комментарии жизнь в Центральной Азии
В Казахстане сегодня отмечают День независимости
CA-NEWS (KZ) - В Казахстане отмечают национальный праздник — День независимости. В этом году республика празднует 26 лет со момента приобретения суверенитета.

В 1991 году 16 декабря Верховный Совет Казахстана принял конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан».

Накануне во время торжественного приема в честь праздника Нурсултан Назарбаев сказал:

«Этот день неизменно приносит чувства, не подвластные времени, — особое сочетание гордости, радости и волнения».

«Я хочу поблагодарить всех казахстанцев — за ваше доверие, которое придало мне силы осуществить все преобразования, за ваше искреннее участие и самоотверженные усилия», — добавил он.

Глава государства упомянул, что столица провела международную выставку ЭКСПО. Только за нынешний год Казахстан принял всемирную Универсиаду, исторический саммит ШОС, первый саммит ОИС по науке и технологиям, межсирийские мирные переговоры. С января 2018 года наша страна принимает председательство в Совете Безопасности ООН.

print
Комментарии
Комментарии в выходные дни и ночное время (с 18.00 до 9.00 по Бишкеку) будут опубликованы после проверки модератором.
X
Для размещения комментария авторизуйтесь
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2017.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×