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  16 декабря 2017
Центральноазиатская новостная служба
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Google поздравил Казахстан с Днем независимости
CA-NEWS (KZ) - В честь Дня независимости Республики Казахстан главная страничка одного из самых популярных поисковиков в мире Google оформлена в национальном стиле, сообщает Zakon.kz.

Каждый день поисковик радует пользователей интересными дудлами на различные темы - годовщины, события, праздники. За многие годы их собралось больше тысячи. Полный архив можно посмотреть на сайте.

Дудл – это видоизмененный логотип Google, который обычно напоминает о важных событиях.

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Комментарии (1)
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zasfur
13:53, 16 декабря 2017
Мм Гугл считается с РК)
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