Госсекретарь США поздравил Казахстан с годовщиной независимости

- Американская администрация подтвердила, что готова развивать сотрудничество с Астаной, сообщает "Голос Америки".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени правительства США обратился к казахстанцам, поздравив их с 26-й годовщиной независимости.

«Сегодня Соединенные Штаты и Казахстан являются близкими партнерами, которые работают вместе над расширением нашего экономического, энергетического, научного и технологического сотрудничества, установлением региональной безопасности и стабильности, – говорится в заявлении Госсекретаря США. – Мы поздравляем Казахстан с успехом прошедшей в Астане (Всемирной выставки) «Экспо2017», продемонстрировавшей приверженность Казахстана к развитию энергетических ресурсов во всем мире».