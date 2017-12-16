Госсекретарь США поздравил Казахстан с годовщиной независимости
CA-NEWS (KZ) - Американская администрация подтвердила, что готова развивать сотрудничество с Астаной, сообщает "Голос Америки".
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон от имени правительства США обратился к казахстанцам, поздравив их с 26-й годовщиной независимости.
«Сегодня Соединенные Штаты и Казахстан являются близкими партнерами, которые работают вместе над расширением нашего экономического, энергетического, научного и технологического сотрудничества, установлением региональной безопасности и стабильности, – говорится в заявлении Госсекретаря США. – Мы поздравляем Казахстан с успехом прошедшей в Астане (Всемирной выставки) «Экспо2017», продемонстрировавшей приверженность Казахстана к развитию энергетических ресурсов во всем мире».
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