Казахстан: шахтеров Темиртау вынудили прервать забастовку

- После четырех дней забастовки все шахтеры в Казахстане поднялись на поверхность. В пятницу четыре из восьми бастующих шахт возобновили работу, пишет Би-би-си

Более 600 шахтеров участвовали в забастовке в шахтах компании "АрселорМиттал Темиртау", требуя повышения зарплаты на 100% и улучшения условий труда. Большинство из них провели все четверо суток под землей, отказываясь выходить на поверхность, пока их требования не будут удовлетворены.

В ответ компания "АрселорМиттал Темиртау" подала иск в суд, требуя признать забастовку незаконной. В четверг Шахтинский суд удовлетворил иск и вынес решение приостановить забастовку.

Забастовщики вынуждены были покинуть шахты. Компания "АрселорМиттал Темиртау" согласилась повысить зарплату шахтерам на 30%. Также руководство компании обещало не привлекать к уголовной ответственности или административному наказанию за участие в забастовке. Переговоры между "АрселорМиттал Темиртау" и шахтерами продолжаются в рамках согласительной комиссии.

Обещания и угрозы

О том, что шахтеры решили не подниматься на поверхность после окончания смены, стало известно 11 декабря. Руководство Карагандинской области прибыло к бастующим на следующий день. Глава администрации области Ерлан Кошанов провел всю ночь, встречаясь с людьми в шахтах в попытке убедить людей прекратить забастовку.

По результатам этих встреч пресс служба администрации Карагандинской области доложила, что руководство уговорило около 150 шахтеров подняться на поверхность. Активисты и местные журналисты утверждают, что во время встреч глава области прибегал не только к обещаниям, но и к угрозам. Сами шахтеры об этом говорить отказываются.

14 декабря в социальных сетях распространили обращение прокуратуры города Шахтинска, в котором говорилось, что призывы к продолжению участия в забастовке, признанной судом незаконной, влекут уголовную ответственность, а продолжение забастовки дает право работодателю уволить бастующих рабочих.

Председателя общественного фонда "Шахтерская семья" Наталью Томилову, которая представляла интересы шахтеров в переговорах с администрацией компании, задержали, обвинив в хулиганстве.

Родственница одного из бастующих шахтеров сказала в беседе с корреспондентом Би-би-си, что на них всех давили, чтобы заставить подняться на поверхность.

"Одному сказали: если не выйдешь, мы на тебя положим задолженность за то, что стоял, - в 2-3 миллиона тенге, - и будешь платить, - рассказывает женщина, попросившая не называть ее имени. - В начале их уговаривали подняться на поверхность, но ничего не предлагали, потом предлагали 20%-е повышения зарплаты, потом 30%, но шахтеры были не согласны. Затем к ним начали ходить КНБшники (спецслужбы). К ним спускались и прокуратура и КНБ, все были. Все ходили в штатском, но их всех видно".

На запрос предоставить интервью администрация компании "АрселорМиттал Темиртау" ответила, что "все топ-менеджеры очень заняты". Администрация Карагандинской области также была недоступна для комментариев.

Болезненный вопрос

Для властей Казахстана эта забастовка стала особенно болезненным вопросом. Дело в том, что она началась незадолго до годовщины кровавых событий в Жанаозене. Там 6 лет назад полиция открыла огонь по бастующим нефтяникам. Погибло 15 человек.

Эти события произошли 16 декабря, в День независимости Казахстана. И с тех пор каждый год этот праздник омрачается воспоминаниями о кровопролитии.

Поскольку власти пытаются всячески избегать упоминания этих событий во время праздничных мероприятий, шахтеры Карагандинской области решили устроить спонтанную забастовку в канун Дня независимости.

Забастовка шахтеров заставила многих вспомнить о Жанаозене. Местные власти занервничали. Началась массированная кампания по убеждению шахтеров прекратить забастовку и подняться на поверхность.

По рассказам родственников шахтеров, запугивание со стороны властей в итоге сработало.