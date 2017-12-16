В третьем квартале 2017 года Таджикистан получил из России около 1,7 млрд долларов США в качестве денежных переводов
- Таджикистан, общество
- 14:01, 16 декабря 2017
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CA-NEWS (TJ) - Трансграничные переводы физических лиц из России в Таджикистан по итогам третьего квартала 2017 года составили 1 млрд 663 млн долларов США, что на 231 млн больше аналогичного периода 2016 года. Об этом сообщило информагентство "Азия Плюс" со ссылкой на Центробанк России.
Больше всего денежных переводов в Таджикистан поступило в третьем квартале этого года -- 741 млн долларов, а средняя сумма одного перевода составляла 102 доллара. При этом резиденты России перечислили сумму в 171 млн долларов, а нерезиденты - 570 млн долларов, говорится в сообщении.
Валютная структура денежных переводов из России в Таджикистан -- 71,6 проц в российских рублях, 28,2 проц в долларах США и 0,2 проц в евро.
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