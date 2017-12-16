Суд Москвы приговорил бывшего министра Алексея Улюкаева к 8 годам колонии строгого режима

CA-NEWS (CA) - Экс-глава Минэкономразвития России накануне, 15 декабря, был признан виновным в получении взятки в размере 2 миллионов долларов.

Судья Лариса Семенова почти в самом начале признала 61-летнего Улюкаева виновным в получении взятки, однако чтение приговора заняло у нее два с половиной часа. Когда судья огласила наказание, некоторые журналисты не смогли сдержать возгласов удивления - многие ожидали более мягкого приговора.

После этого чтение приговора продолжалось еще несколько минут, но дослушивать решение экс-министру пришлось уже в клетке, в которую завели его судебные приставы. Сильных эмоций Улюкаев не проявил. Перед тем, как его заковали в наручники и увели, осужденный успел сказать журналистам, что считает приговор несправедливым.

В заключении он проведет семь лет вместо восьми, поскольку в срок наказания зачли год содержания под домашним арестом. Помимо прочего, Улюкаеву на протяжении восьми лет после освобождения запрещено занимать должности на госслужбе.

После заседания прокурор Борис Непорожный выступил перед журналистами, заявив, что гособвинение приговором осталось довольно.

Адвокаты Улюкаева от развернутых комментариев прессе отказались, лишь заявив, что собираются обжаловать приговор.

На протяжении всего процесса Улюкаев не раз заявлял о своей невиновности и утверждал, что стал жертвой провокации ФСБ и главы «Роснефти» Игоря Сечина, который и передал ему взятку. По версии следствия, деньги были «благодарностью» за одобрение сделки по покупке «Башнефти».

Алексея Улюкаева обвинили в вымогательстве денег у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительное заключение его министерства на сделку по приватизации «Башнефти». Судя по публикациям в СМИ, первоначально версия обвинения выглядела так. Между Сечиным и Улюкаевым был посредник - глава банка ВТБ Андрей Костин, с которым у Улюкаева были доверительные отношения. Министр через Костина якобы попросил его отблагодарить за сделку с «Башнефтью», и именно Костин якобы организовал встречу в офисе «Роснефти», где были переданы деньги. По данным прессу, заметную роль в этой истории сыграл прикомандированный к «Роснефти» генерал ФСБ Олег Феоктистов, которого называют организатором ареста Улюкаева.

Однако, когда в августе стартовал процесс в Замоскворецком суде, глава ВТБ Костин исчез из материалов обвинения.

Любопытная деталь - согласно показаниям в суде, Сечин вместе с сумкой с деньгами передал Улюкаеву корзинку с колбасой. Это традиционный подарок, поясняет газета «Ведомости». По сведениям журнала Forbes, Сечин часто охотится на крупного зверя. Чтобы мясо не пропадало, из него в столовой «Роснефти» делают 16 разных колбас и даже колбасный хлеб.

Улюкаев на первом же заседании суда обвинил Сечина и Феоктистова в уголовном преступлении - провокации взятки. По словам уже бывшего министра, он был уверен, что в сумке упаковка с вином, потому что Сечин его обещал угостить редким алкоголем.

Игоря Сечина четыре раза вызывали в суд в качестве главного свидетеля обвинения, но он так и не явился. В нефтяной компании это объяснили плотным графиком своего руководителя, сообщает "Эхо Москвы".