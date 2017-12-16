В Туркменистане зажгла огни Главная ёлка страны
- Туркменистан, общество
- 11:22, 16 декабря 2017
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CA-NEWS (TM) - В Ашхабаде зажгла огни Главная ёлка страны, торжественно возвестив о скором приходе долгожданного, всеми любимого праздника – Нового года, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.
Грандиозная церемония с участием тысяч юных и взрослых туркменистанцев и гостей нашей страны состоялась на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem», где установлена самая высокая ёлка страны.
Организаторы преобразили площадь «Älem», взяв за основу легенды и предания из книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».
Разнообразные LED-конструкции воспроизводят картину караван-сараев и восточных базаров в сочетании с современностью и новогодней символикой.Особое внимание привлекает гигантская красочная книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», на основе сюжетов которой создан столь впечатляющий древний город.
В центре стоит ёлка высотой около 38 метров вместе с увенчавшей её восьмилучевой звездой с цифрой «2018».
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