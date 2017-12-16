В Туркменистане зажгла огни Главная ёлка страны

- В Ашхабаде зажгла огни Главная ёлка страны, торжественно возвестив о скором приходе долгожданного, всеми любимого праздника – Нового года, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Грандиозная церемония с участием тысяч юных и взрослых туркменистанцев и гостей нашей страны состоялась на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem», где установлена самая высокая ёлка страны.

Организаторы преобразили площадь «Älem», взяв за основу легенды и предания из книги Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути».

Разнообразные LED-конструкции воспроизводят картину караван-сараев и восточных базаров в сочетании с современностью и новогодней символикой.

Особое внимание привлекает гигантская красочная книга Президента Гурбангулы Бердымухамедова «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути», на основе сюжетов которой создан столь впечатляющий древний город.

В центре стоит ёлка высотой около 38 метров вместе с увенчавшей её восьмилучевой звездой с цифрой «2018».